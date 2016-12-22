В Балтийском море загорелся паром с 335 людьми на борту

В Балтийском море на пароме Regina Seaways произошли взрыв и пожар в машинном отделении. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко.

«2 октября в 10:40 (мск) на пароме Regina Seaways, следовавшем из Клайпеды в Карлсхамн, произошли пожар и взрыв в машинном отделении. Источник взрыва пока непонятен. На борту находятся 335 человек, в том числе 37 членов экипажа. Все они находятся на пароме, но в безопасном месте, вдалеке от машинного отделения», — сказал он. По словам Кравченко, судно не на ходу, оно дрейфует и находится близко к литовско-российским берегам.

«На место следуют несколько судов, военных кораблей, в том числе российский пограничный корабль и литовский буксир, кроме того, литовский вертолет. Поисково-спасательную операцию координирует морской спасательно-координационный центр Калининград», — добавил Кравченко.

По данным портала Marine Traffic, судно следует под флагом Литвы.

В конце июня в Иркутске загорелся теплоход «Баргузин» с 78 пассажирами на борту. Инцидент произошел недалеко от берега, и капитан принял решение вернуться на пристань, после чего пассажиров эвакуировали. В результате ЧП никто не пострадал.