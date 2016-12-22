ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,92 64,89 EUR Нал. 76,00 74,91 USD Бирж. 65,28 +0,28 EUR Бирж. 75,31 +0,11 USD ЦБ. 65,22 -0,35 EUR ЦБ. 75,23 -0,76 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6570,60 -27,60 IMOEX 2457,60 -0,59% RTSI 1186,00 -0,44% Brent 85,04 +1,06% DJIA 26670,42 +0,80% Nasdaq 8037,30 -0,11%
В Балтийском море загорелся паром с 335 людьми на борту
Лента новостей
Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 16:26, РБК и Элитная недвижимость В Россию экстрадировали из Португалии обвиняемого в разбое 16:20, Общество Адвокат Сенцова заявил об ухудшении состояния режиссера 16:18, Общество Лукашенко потребовал отменить запрет на ночную продажу алкоголя 16:08, Политика Генпрокуратура направила в суд дело Серебренникова 16:08, Общество «Передайте трубку Швондеру»: знаменитые роли Романа Карцева 15:59, Общество  Избирком назвал дату выборов губернатора Курганской области 15:57, Политика 6 правил путешествия с друзьями 15:49, РБК и Билайн Куда не стоит вкладывать деньги: убытки немецких ICO достигают 90% 15:46, Крипто Как санкции влияют на инвестиции в недвижимость России 15:38, Недвижимость  В Балтийском море загорелся паром с 335 людьми на борту 15:35, Общество Новая BMW 3: все о главной премьере Парижского автосалона 15:27, Авто Степашин рассказал о личном аспекте конфликта Ельцина и Хасбулатова 15:27, Политика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 15:25, РБК и Mastercard Генсек НАТО назвал условие вступления Македонии в альянс 15:18, Политика Кожемяко ответил на отставку мэра Владивостока словами «так не делается» 15:13, Политика Козак рассказал о влиянии реформы энерготарифов на сумму платежей за ЖКХ 15:13, Экономика Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 14:59, РБК и FW Raiffeisen Врачи назвали причину смерти Шарля Азнавура 14:58, Общество Правительство предупредили о риске роста энерготарифов выше инфляции 14:54, Бизнес Вучич пожаловался Путину на провокации в адрес Сербии 14:53, Политика «Яндекс» выкупил «Едадил»: как сделка повлияет на акции 14:51, Quote Хоккейный тренер Владимир Крикунов возглавил московское «Динамо» 14:49, Спорт Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище 14:46, Общество ОСК спроектировала круизные суда для Арктики 14:41, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 14:40, РБК и Мираторг Генпрокуратура выступила за отмену уголовной статьи за шпионскую технику 14:36, Общество Опрошенные ОНФ врачи рассказали о нехватке льготных лекарств 14:30, Общество
В Балтийском море загорелся паром с 335 людьми на борту
Общество, 15:35
0
В Балтийском море загорелся паром с 335 людьми на борту

В Балтийском море на пароме Regina Seaways произошли взрыв и пожар в машинном отделении. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко.

«2 октября в 10:40 (мск) на пароме Regina Seaways, следовавшем из Клайпеды в Карлсхамн, произошли пожар и взрыв в машинном отделении. Источник взрыва пока непонятен. На борту находятся 335 человек, в том числе 37 членов экипажа. Все они находятся на пароме, но в безопасном месте, вдалеке от машинного отделения», — сказал он. По словам Кравченко, судно не на ходу, оно дрейфует и находится близко к литовско-российским берегам.

«На место следуют несколько судов, военных кораблей, в том числе российский пограничный корабль и литовский буксир, кроме того, литовский вертолет. Поисково-спасательную операцию координирует морской спасательно-координационный центр Калининград», — добавил Кравченко.

По  данным портала Marine Traffic, судно следует под флагом Литвы.

В конце июня в Иркутске загорелся теплоход «Баргузин» с 78 пассажирами на борту. Инцидент произошел недалеко от берега, и капитан принял решение вернуться на пристань, после чего пассажиров эвакуировали. В результате ЧП никто не пострадал.

Теги: Балтийское море , Пожар , Судно
Главное
Липецкий губернатор Олег Королев ушел в отставку Политика
Материалы по теме
Пассажирский теплоход загорелся в Иркутске Общество
В Якутии теплоход с полусотней пассажиров на борту сел на мель Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter