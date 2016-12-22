Кадыров заявил о «спросе» с критиков изменения границы Чечни и Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с тех, кто «ведет провокационные разговоры» о закреплении границ между Чеченской и Ингушской республиками, «будет спрос». Об этом он сказал во время своего выступления, передает телеканал «Грозный».

«Кто бы когда ни вел провокационные разговоры, с него будет спрос. Нет разницы — чеченец он или ингуш, или он из Африки», — заметил он. По его словам, все недовольные должны обращаться с вопросами в федеральный центр. Кадыров отметил, что решение было принято там, и будет принят соответствующий закон. «Хотите вы или не хотите, господа чеченцы и ингуши», — заметил глава Чечни.

Кадыров также раскритиковал тех, кто проводил митинги, когда он приехал в город Магас для подписания соглашения о закреплении границ. Глава Чечни также отметил, что в мечетях во время проповеди на него насылают проклятия. «Думают, что, если они поднялись, надо говорить, что им вздумается. Обоснованно, необоснованно», — заметил Кадыров. Глава Чечни призвал тех, кто выступает против соглашения о границе, «не вести пустых разговоров» и «не создавать себе проблем». «Те, кто работает в органах власти, тоже люди, мусульмане, имеющие свои семьи, знающие свое прошлое и настоящее, знающие, как должно быть», — заметил Кадыров.

26 сентября Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границ между двумя республиками. В документах зафиксирован обмен территориями в Надтеречном районе Чечни и Малгобекском районе Ингушетии площадью в 1,8 тыс. га.



Евкуров пояснил, что таким образом была выравнена граница. Он сказал, что Ингушетия не уступала Чечне земли, и обе российские республики самостоятельно приняли решение о границах без вмешательства третьей стороны. «Никто не заставлял нас это делать», — сказал Евкуров.

