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Евкуров не согласился со словами об уступке Чечне «исторических земель»
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Евкуров не согласился со словами об уступке Чечне «исторических земель»
Политика, 18:31
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Евкуров не согласился со словами об уступке Чечне «исторических земель»
Ингушетия не уступала соседней Чечне «исторических земель», республики обменялись 1890 га., заявил Юнус-Бек Евкуров. «Ни мы, ни наша братская республика ничего не уступила», — сказал он
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии / ТАСС

Ингушетия и Чечня самостоятельно приняли решение о пересмотре границы между республиками. Об этом на совещании республиканского правительства в Магасе заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.​

По его словам, никто не заставлял республики решать вопрос с границей. «Мы договорились, определились с границей без третьей стороны. Мы нашли в себе силы закрыть эту тему. Никто не заставлял нас это делать», — отметил он.

Он отметил, что Чечня передала Ингушетии 1890 га и взамен получила территорию такой же площади. «В итоге мы выровняли границу, клин, который там был», — пояснил Евкуров.

При этом глава Ингушетии не согласился с мнением, что республика уступила свою землю. «Для тех, кто полагает, что мы где-то там уступили исторические земли, надо внятно и понятно объяснять, что ни мы, ни наша братская республика ничего не уступила, а пошли, как было установлено в 1990-х годах », — разъяснил лидер региона.

Соглашение о закреплении границы между республиками было подписано Кадыровым и Евкуровым 26 сентября в Магасе. С момента​ распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году между регионами не было четко установленной границы. Республики обменялись территориями в Надтеречном районе Чечни и Малгобекском районе Ингушетии.

Как рассказывал РБК председатель отделения партии «Яблоко» в Ингушетии Руслан Муцольгов, с 25 сентября республике распространялась информация о передаче Чечне 17 тыс. га ингушских земель, входящих в заповедник «Эрзи» Сунженского района. Из-за этого жители 25 сентября собрались на митинг в Сунже, а ​на следующий день приехали в Магас. В итоге в день подписания соглашения въезд в Магас был перекрыт.

Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что отсутствие соглашения о границе «давало поводы для различных политических провокационных спекуляций явным врагам вайнахского народа».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Юнус-Бек Евкуров , Рамзан Кадыров
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