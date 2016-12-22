Евросоюз исключил Палау из черного списка офшоров

Островное государство Палау исключено из черного списка офшоров Евросоюза. Об этом сообщает Die Presse со ссылкой на решение министров финансов ЕС. Заседание прошло 2 октября в Люксембурге.

Теперь Палау вошло в так называемый серый список государств, которые взяли на себя обязательства по реформированию собственного налогового законодательства. Отмечается, что власти островного государства пообещали «на высшем уровне» решить все проблемы, на которые им указали в ЕС.

Также из черного списка были исключены Перу и Лихтенштейн, которые завершили необходимые реформы еще в декабре 2017 года. В стоп-листе офшоров остаются шесть государств: Американское Самоа, Гуам, Намибия, Самоа, Виргинские острова США и Тринидад и Тобаго.

Перечень создается в рамках директивы ЕС против отмывания денег, принятой еще в 2015 году. Страны вносились в список на основании необоснованных преференций в налоговом законодательстве этих государств и отказе раскрывать финансовую и налоговую информацию в отношении резидентов иностранных государств. В январе 2018 года из списка были исключены Барбадос, Гренада, Монголия, Макао, Тунис, Панама, ОАЭ и Южная Корея.