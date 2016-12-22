Евросоюз исключил ОАЭ и Панаму из черного списка офшоров

ЕС исключил из числа офшоров восемь стран, выразивших готовность присоединиться к международному обмену финансовой информацией. В их числе — такие популярные офшорные юрисдикции, как Панама, Гренада и Барбадос

Абу-Даби, ОАЭ (Фото: Kamran Jebreili / AP)

Европейский совет опубликовал заключение по юрисдикциям, внесенным в черный список Евросоюза, но позднее согласившимся привести свое законодательство в соответствие с европейскими стандартами. Из черного списка офшоров исключены восемь юрисдикций — Барбадос, Гренада, Монголия, Панама, Макао, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Южная Корея.



«Исключение Панамы и ОАЭ из черного списка ЕС приведет к ослаблению контроля европейских банков в отношении транзакций, осуществляемых с банками и компаниями этих стран, считает руководитель практики «Международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка. «Это важно для россиян — бенефициаров компаний, зарегистрированных в ОАЭ и Панаме. Выводить капиталы напрямую в эти офшоры сейчас россияне не могут — ФНС отслеживает такие переводы. Поэтому для вывода средств используются транзитные компании, зарегистрированные в странах ЕС, рассказывает Семеняка.

История вопроса

ЕС впервые опубликовал черный список офшоров 5 декабря 2017 года. Тогда в него вошли 17 государств — Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Макао, Маршалловы острова, Монголия, Намибия, Палау, Сент-Лючия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис, Южная Корея, Панама и ОАЭ.

Основные критерии, на основании которых принималось решение о включении страны либо территории в черный список, — наличие необоснованных преференций в налоговом законодательстве и отказ раскрывать финансовую и налоговую информацию в отношении резидентов иностранных государств.

Санкции за сотрудничество с компаниями из черного списка пока не определены. По мнению старшего советника «Хилл консалтинг» Сергея Нестеренко, скорее всего страны Евросоюза введут специальный сбор при любых перечислениях в пользу компаний из стран черного списка. Пока из стран ЕС такой сбор ввела только Латвия и только в отношении выплат в виде дивидендов, роялти и процентов по займам.

Проблемы для россиян

«Для россиян имеет значение то, что государства, исключенные из черного списка, выразили согласие присоединиться к международному автоматическому обмену финансовой информацией», — ​объясняет Сергей Нестеренко.

По его оценке, из стран, исключенных из черного списка, среди россиян наиболее популярны Панама и ОАЭ. Панама — популярное место регистрации недорогих офшорных компаний, а в последнее время — еще и частных фондов (аналог трастов). ОАЭ, благодаря широкому развитию свободных экономических зон, — это юрисдикция для серьезных компаний для международной торговли. На сегодняшний день реестры компаний в этих юрисдикциях являются закрытыми, информация о директорах и акционерах в открытом доступе отсутствует. После того как система автоматического обмена информацией заработает, эти преимущества могут быть утеряны, добавляет юрист.

Впрочем, продолжает Сергей Нестеренко, акционеры, директора и сотрудники компании могут получить в ОАЭ вид на жительство, став таким образом резидентами страны. Это позволит им избежать раскрытия информации перед российской налоговой службой. Финансовую информацию в отношении собственных резидентов, хоть и иностранных граждан, государства не раскрывают, объясняет юрист.

Однако пока не ясно, будут ли Панама и ОАЭ раскрывать информацию в отношении россиян. Конвенцией предусмотрено, что каждая страна сама определяет список государств, которым готова раскрывать информацию по банковским счетам резидентов.

РБК обратился в ФНС России с запросом, будут ли включены Панама и ОАЭ в число стран, с которыми Россия планирует обменивается информацией по налоговым вопросам. В пресс-службе ФНС пояснили, что эти государства должны вначале отправить в секретариат ОЭСР уведомления, в которых указать основные параметры взятых на себя обязательств по автоматическому обмену (будет ли этот обмен взаимным или односторонним, с какого отчетного периода он начнется), и только после этого можно будет с уверенностью говорить о готовности этих государств к обмену.

На момент публикации статьи список стран, с которыми Панама и ОАЭ планируют начать обмен информацией, неизвестен.