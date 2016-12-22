СК начал проверку сообщений об избиениях в колонии в Белгородской области

Следователи организовали доследственную проверку после сообщений о нарушениях прав заключенных в колонии Белгородской области. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Отмечается, что следствие проведет всестороннюю проверку информации и в случае выявления нарушений даст оценку действиям должностных лиц исправительного учреждения. На сайте региональной прокуратуры также сообщается о начале проверки сообщений о нарушениях прав заключенных в ИК-7 Белгородской области.

29 августа исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев написал в своем блоге на сайте «Эха Москвы», что в фонд «В защиту прав заключенных» поступило письмо одного из осужденных. Он утверждал, что заключенных в белгородской колонии избивают, заставляют стоять на вахте по трое суток, а также применяют к ним электрошокеры. После этого фонд направил в колонию адвоката, однако ему выдали отказы от имени трех заключенных, в которых говорилось, что они не хотят с ним встречаться. Как отметил Пономарев, эти заявления написаны «как под копирку». Адвокат в связи с недопуском обратился в СК, а Пономарев — к руководству ФСИН с просьбой расследовать указанные факты.

Эксперт фонда «В защиту прав человека» Петр Курьянов сообщил «Медиазоне», что о пытках сообщили заключенные ИК-7 Дмитрий Рубанов, Максим Друса и Алексей Куценко.