ВКС и ВМФ России завершили учения у берегов Сирии в Средиземном море

Подразделения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) России завершили совместные учения в Средиземном море, начавшиеся в прошлую субботу, 1 сентября, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев, передает ТАСС.

«Завершаются крупнейшие учения межвидовой группировки сил и войск Военно-морского флота и Воздушно-космических сил в Средиземном море. Уже сегодня можно сказать, что цели учений однозначно достигнуты», — рассказал Королев. Он отметил, что ВМФ и ВКС не нарушили положений международного права в ходе учений.

Данные маневры начались 1 сентября, это первые совместные учения ВМФ и ВКС. Участие в них приняли 26 кораблей и две подводные лодки из состава Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Также в маневрах задействовали 34 летательных аппарата ВМФ и ВКС.

Стрельбы проводились как с самолетов и вертолетов, так и кораблей. В частности, в среду, 5 сентября из аэропорта Энгельс в России вылетели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, выполнившие условные пуски крылатых ракет над Средиземным морем. В заключительный день учений, 8 сентября, корабли ВМФ отработали запуск глубинных бомб для борьбы с подводными лодками.

Учения рядом с берегами Сирии проходили на фоне предупреждения о готовящейся в сирийской провинции Идлиб провокации с применением химического оружия, о которой официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал в конце августа. В день окончания учений он заявил, террористы запланировали ее на 8 сентября и начнут действовать после получения сигнала «от зарубежных друзей сирийской революции».