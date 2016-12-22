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Водолазы подняли тела погибших при крушении вертолета в Иркутской области
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Водолазы подняли тела погибших при крушении вертолета в Иркутской области
Общество, 09:29
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Водолазы подняли тела погибших при крушении вертолета в Иркутской области

Со дна реки Витим подняты тела пилота и пассажира вертолета Robinson, который потерпел крушение 1 октября. Об этом «РИА Новости» сообщил мэр города Бодайбо Евгений Юмашев.

По его словам, помимо пилота на борту вертолета находился автомеханик. Воздушное судно задело ЛЭП и упало в реку в 5 км от Бодайбо.

«Тела обезглавлены, так как при столкновении с ЛЭП кабину срезало проводом. Сейчас ведутся работы по подъему воздушного судна», — сказал Юмашев. Части тел погибших не обнаружены, они могут находиться в кабине вертолета.

Вертолет золотодобывающей артели упал в реку в Иркутской области
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Владельцем вертолета является золотодобывающая артель «Витим», входящая в тройку лидеров Иркутской области по добыче россыпного золота. Ежегодно старатели артели добывают 2,3 т золота.

Теги: Иркутская область , Вертолет , Крушение , тела погибших
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