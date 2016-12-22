Два человека погибли в результате крушения вертолета в Иркутской области

В результате крушения вертолета Robinson в Иркутской области погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дежурного областного центра медицины катастроф.
«Вертолет упал в реку, два человека погибли, они [спасатели] достают [тела] сейчас», — сказал собеседник агентства.
Евгений Юмашев, мэр города Бодайбо, рядом с которым упал вертолет, рассказал ТАСС, что Robinson летел с места дислокации «Скалистый».
ГУ МЧС по Иркутской области сообщает, что Robinson задел линию электропередач и упал в реку Витим в пяти километрах от города Бодайбо. «В 20 метрах от берега наблюдается масляное пятно, на поверхности воды — документация. На линии электропередач поврежден провод», — говорится в сообщении.
О пропаже вертолета в экстренные службы сообщили в 07:25 мск. Вертолет принадлежит золотодобывающей артели «Витим». На месте происшествия работают 36 человек и 11 единиц техники.