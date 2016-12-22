Вертолет золотодобывающей артели упал в реку в Иркутской области

Вертолет Robinson, владельцем которого является золотодобывающая артель «Витим», упал в реку в Иркутской области, на борту находились два человека — пилот и пассажир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Бодайбо Евгения Юмашева.

По данным регионального управления МЧС России, сообщение о пропаже вертолета поступило в экстренные службы в 07:25 мск. На место падения вертолета выдвинулись девять спасателей и три единицы техники.

По словам Юмашева, вертолет зацепился за ЛЭП, которая проходит через реку Витим.

Золотодобывающая артель «Витим» входит в тройку лидеров Иркутской области по добыче россыпного золота. Ежегодно артель добывает 2,3 т золота, с 1974 по 2014 год старатели сдали 78 т золота и 6 т серебра.