«Роскосмос» нашел в проектах SpaceX советские разработки

Проект многоразовых ракет частной американской компании SpaceX Илона Маска основан на советских технологиях, считает замгендиректора головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Александр Медведев

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Многоразовые ракеты SpaceX Илона Маска не основаны на каких-либо принципиально новых технологиях и базируются на разработках советских инженеров и ученых. Об этом в ходе научной конференции в Москве заявил главный конструктор России по средствам выведения, заместитель главы ЦНИИмаш Александр Медведев, передает «РИА Новости».

​«Не могу утерпеть и немного не поязвить. Все эти ракетно-динамические, парашютные схемы, по сути, рождались у нас в стране, а потом американцы это все успешно реализовывали. То, что реализовал Маск, — это было много десятков лет назад рассмотрено и предложено нашими российскими учеными, инженерами и конструкторами», — сказал он.

В 2015 году агентство Bloomberg опубликовало выдержки из биографии Илона Маска, написанной журналистом Эшли Вэнсом («Илон Маск: Tesla, SpaceX и поиски фантастического будущего». — РБК). Из них стало известно о том, что в октябре 2001 года Илон Маск приезжал в Москву, чтобы провести несколько встреч, в том числе с представителями НПО имени Лавочкина и компании «Космотрас». Он хотел выкупить у них переоборудованную межконтинентальную баллистическую ракету для отправки мышей на Марс. Переговоры закончились безрезультатно, поскольку россияне не восприняли предложения американского бизнесмена всерьез.

Спустя почти полгода Маск вернулся в Москву c планом купить уже три таких ракеты. Представители «Космотраса» назвали ему цену $8 млн за штуку. Маск предлагал ту же сумму за две и получил отказ.

В составленной Вэнсом биографии предпринимателя указывается, что за время поездок в Москву Маск набросал план строительства таких ракет самостоятельно. Спустя некоторое время он сказал об этом людям, к которым ездил на переговоры в Россию. Так, пишет журналист, началась история основанной им частной космической компании SpaceX.

В сентябре 2016 года Илон Маск на конгрессе Международной астронавтической федерации представил марсианскую миссию SpaceX, которая получила название Interplanetary Transport System. Она предполагает создание сверхтяжелой ракеты, многократно используемого космического корабля и заправочного танкера, которые уже к 2035 году смогут доставить на Марс 1 млн человек, чтобы основать там колонию. В феврале этого года SpaceX провела первый запуск своей сверхтяжелой Falcon Heavy.