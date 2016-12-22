Spiegel узнал об обвинении Роналду в изнасиловании

Гражданка США Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании футболиста Криштиану Роналду и подала на него в суд. Об этом сообщает журнал Der Spiegel. По ее словам, инцидент произошел во время отпуска футболиста в Лас-Вегасе в июне 2009 года.

Der Spiegel весной 2017 года написал, что Роналду еще в 2010 году заплатил $375 тыс. обвинившей его в изнасиловании. Между девушкой, которая названа Сьюзен К. (имя было изменено), и футболистом было заключено соглашение о внесудебном урегулировании конфликта и неразглашении, над которым работали по меньшей мере девять юристов. Роналду сообщение немецкого журнала опроверг.

Теперь адвокаты американки оспаривают договор о неразглашении в суде Невады.​ На этот раз, как пишет издание, Роналду также отрицает обвинения. По его словам, у него был секс с Майоргой, но по обоюдному согласию. ​

В 2018 году Роналду занял вторую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes. Он заработал $108 млн.