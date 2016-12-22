Адвокат Роналду подаст в суд на Der Spiegel за статью об изнасиловании

Адвокат футболиста Криштиану Роналду подаст в суд на журнал Der Spiegel, опубликовавший статью об обвинении игрока в изнасиловании американки. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, адвокат Кристиан Щерц заявил, что статья была «недопустимым сообщением о подозрениях в области частной жизни», поэтому он будет добиваться компенсации для футболиста.

Ранее в издании Der Spiegel появилась статья, в которой говорилось о том, что гражданка США Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании и подала на него в суд. По ее словам, инцидент произошел в июне 2009 года, когда футболист был в отпуске.

В 2017 году журнал написал, что Роналду в 2010 году заплатил девушке $375 тыс. в рамках соглашения о внесудебном урегулировании конфликта и неразглашении. Футболист опровергал сообщение немецкого издания. Адвокаты американки начали оспаривать договор о неразглашении в суде Невады. По данным Der Spiegel, Роналду вновь отрицает обвинения и заявляет, что секс с девушкой у него был по обоюдному согласию.