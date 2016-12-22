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Керченская переправа остановила работу после запуска грузовиков по мосту
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Керченская переправа остановила работу после запуска грузовиков по мосту
Общество, 16:18
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Керченская переправа остановила работу после запуска грузовиков по мосту

Работа керченской паромной переправы после открытия грузового движения по Крымскому мосту почти полностью остановилась. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ГУП «Крымские морские порты» Алексея Волкова.

По его словам, паромы впервые за четыре года остались без работы не из-за погоды. Волков пояснил, что работа линий порт Крым — порт Кавказ и порт Керчь — порт Кавказ приостановлена без грузовых автомобилей. Паромы для перевозки опасных грузов на линии Рыбный порт Керчи — порт Кавказ работают с небольшой загрузкой, добавил он. В разговоре с «Крыминформом» Волков уточнил, что в основном речь идет о бензовозах с топливом, движение которых по Крымскому мосту пока не согласовано.

Он пояснил, что рейсы будут осуществляться по фактической загрузке и при необходимости. «Паромы находятся в полной готовности», — добавил он.

На Крымском мосту открыли движение для грузовиков. Фоторепортаж Еще 3 фото
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1 октября было открыто движение грузового транспорта по Крымскому мосту. До этого для транспорта существовало ограничение грузоподъемности в 3,5 т. Первые грузовики проехали по мосту ровно в 00:00 мск 1 октября. Движение легковых автомобилей было открыто 16 мая. Запуск железнодорожного движения планируется в 2019 году.

Теги: Крымский мост , грузовики , паромное сообщение
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