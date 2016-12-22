Сбербанк начал эксперимент по выдаче кредитов без подтверждения доходов

Сбербанк объявил о запуске пилотного проекта по выдаче потребительских кредитов без обеспечения и предоставления документов о доходе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка. Проект продлится до 14 октября.

Согласно условиям, речь идет о займах до 300 тыс. руб. Они могут быть предоставлены всем категориям клиентов, как получающих зарплату или пенсию на карты Сбербанка, так и не получающих, уточнили в пресс-службе банка. Подать заявку на выдачу кредита можно в отделениях банка и мобильном приложении.

«В рамках этого пилота мы не требуем от клиента справок 2-НДФЛ или иных документов, подтверждающих доход. Вместо этого мы собираем данные из источников, на обработку которых клиент предоставил согласие», — приводятся в сообщении Сбербанка слова управляющего директора дивизиона «Занять и сберегать» Сергея Широкова. Минимальная процентная ставка — 11,7%.

Потребительские кредиты без подтверждения дохода клиентам предлагают также, например, Альфа-банк (ставка от 11,99% годовых, сумма до 2 млн руб.), Почта-банк (до 1,5 млн руб. со ставкой от 10,9%), Уральский банк реконструкции и развития — (до 200 тыс. руб., ставка 11%) и Хоум Кредит Банк (от 10,9% годовых на сумму до 1 млн руб.).