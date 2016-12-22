Минпромторг опроверг разработку разрешающего продажу пива ночью документа

Министерство промышленности и торговли еще не разработало законопроект, который разрешает продажу пива в алюминиевых банках в ночное время. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он пояснил, что предложение внести поправки поступило от экспертов торговой отрасли. «Законопроект, предполагающий внесение соответствующих поправок в ФЗ «О госрегулировании производства и оборота торговой продукции», до настоящего времени не разработан и не направлялся ни на общественное обсуждение, ни на согласование в другие ведомства», — заметил Евтухов.

Ранее 1 октября «Коммерсантъ», сославшись на текст документа, сообщил, что Минпромторг разработал законопроект, который должен поддержать оказавшихся под санкциями производителей алюминия, в том числе UC Rusal. Для этого предлагалось разрешить продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в ночное время в алюминиевых банках.

​Представитель Rusal заявил РБК, что компания не имеет отношения к предложению, о котором написала газета. В компании отметили, что Rusal была упомянута в публикации «в погоне за сенсацией» и с целью привлечь внимание.

По российскому законодательству запрещено продавать алкогольную продукцию с 23:00 до 08:00 по местному времени.