В Rusal отвергли причастность к инициативе продажи пива по ночам

​Компания Rusal не имеет никакого отношения к описываемой в публикации «Коммерсанта» инициативе по упрощению регулирования продажи алкогольной продукции в алюминиевых банках. Об этом РБК рассказал представитель компании.

«В погоне за сенсацией для привлечения внимания к своим материалам некоторые СМИ используют любые способы, чтобы упомянуть Rusal, даже там, где описываемая ситуация является абсурдной, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения здравого смысла», — сказал представитель Rusal.

Ранее «Коммерсантъ» написал, что Минпромторг разработал законопроект, который призван поддержать попавших под санкции производителей алюминия. Министерство предлагает увеличить продажу алкоголя в алюминиевой таре. Для этого, по данным газеты, Минпромторг предложил разрешить продавать ночью пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху в банках.

В настоящее время законом запрещено продавать алкоголь с 23:00 до 08:00 по местному времени во всех регионах страны.

UC Rusal попала под санкции Минфина США в апреле, когда основного акционера компании Олега Дерипаску включили в санкционный список. В связи с этим капитализация компании упала почти наполовину.