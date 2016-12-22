СК возбудил дело после гибели детей в Горловке от взрыва мины

Следственный комитет России возбудил дело по факту гибели трех детей в Горловке. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«Цель таких преступлений — причинение вреда и запугивание гражданского населения», — сказала она.
По данным следствия, украинские военнослужащие установили мины на территории объектов гражданской инфраструктуры, подконтрольных самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). В частности, в районе контрольного пункта «Майорское» недалеко от Горловки, где погибли дети.
В СК добавили, что 27 сентября украинские военные обстреляли гражданские объекты в городе Ясиноватая, в результате чего пострадал мирный житель. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
30 сентября три ребенка погибли в результате взрыва мины под Горловкой. По словам мэра города Ивана Приходько, еще одного ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу.
В середине апреля Приходько заявил, что под обстрел украинских силовиков в поселке Зайцево на севере Горловки попал школьный автобус. Никто не пострадал.