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СК возбудил дело после гибели детей в Горловке от взрыва мины
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СК возбудил дело после гибели детей в Горловке от взрыва мины
Украинский кризис, 13:38
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СК возбудил дело после гибели детей в Горловке от взрыва мины

Следственный комитет России возбудил дело по факту гибели трех детей в Горловке. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Цель таких преступлений — причинение вреда и запугивание гражданского населения», — сказала она.

По данным следствия, украинские военнослужащие установили мины на территории объектов гражданской инфраструктуры, подконтрольных самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). В частности, в районе контрольного пункта «Майорское» недалеко от Горловки, где погибли дети.

​В СК добавили, что 27 сентября украинские военные обстреляли гражданские объекты в городе Ясиноватая, в результате чего пострадал мирный житель. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

30 сентября три ребенка погибли в результате взрыва мины под Горловкой. По словам мэра города Ивана Приходько, еще одного ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу.

В середине апреля Приходько заявил, что под обстрел украинских силовиков в поселке Зайцево на севере Горловки попал школьный автобус. Никто не пострадал.

Теги: СКР , Донбасс , дети
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