В ДНР три ребенка погибли при подрыве мины под Горловкой

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) трое детей погибли и один был ранен в результате взрыва мины под Горловкой. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько, передает Донецкое агентство новостей.
«По информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН, трое детей погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу», — сказал он.
Накануне взрыв произошел на съезде Коммунистической партии ДНР, в результате чего пострадали четыре человека. Среди них оказался кандидат на пост самопровозглашенной республики Игорь Хакимзянов.
В апреле Приходько рассказал, что под обстрел украинских силовиков попал школьный автобус в поселке Зайцево, который располагается на севере Горловки. Военнослужащие ДНР эвакуировали детей, никто не пострадал.