В ДНР заявили об обстреле украинскими военными школьного автобуса

Школьный автобус попал под обстрел украинских силовиков в поселке Зайцево на севере Горловки на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на и.о. главы Горловки Ивана Приходько.

Он заявил, что обстрел произошел примерно в 14:00 по местному времени (совпадает с московским). По его словам, военнослужащие ДНР оперативно прибыли на место и эвакуировали школьников. «Военные вытаскивали детей из автобуса и просто накрывали собой. К счастью, никто не пострадал», — рассказал он.

​По словам Приходько, школьники находятся в укрытиях. Обстрелы продолжаются.

1 апреля в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили об уничтожении украинскими силовиками медицинской машины Народной милиции ЛНР.