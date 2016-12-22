Минздрав привел показатели снижения младенческой смертности в России

В Минздраве заявили о снижении младенческой смертности в России. За 8 месяцев 2018 года этот показатель составил 5,3 случая на 1 тыс. детей, который родились живыми, тогда как в 2017 году этот показатель составлял 5,6 случаев, в 2016 году — 6 случаев. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее Счетная палата выявила рост младенческой смертности в девяти регионах России, где были построены перинатальные центры. Речь шла о Калужской, Тамбовской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Челябинской областях, а также о Кабардино-Балкарской Республике и Хакасии. В Минздраве указали, что некорректно судить о повышении смертности младенцев в России только по росту ежемесячных показателей, когда во всем мире этот показатель рассчитывается ежегодно.

«За 8 месяцев 2018 года по сравнению с показателем за 4 месяца 2018 года младенческая смертность снизилась в шести субъектах из девяти, в одном остался неизменным, в двух повысился, оставаясь ниже среднероссийского», — подчеркивается в сообщении Минздрава от 1 октября. При этом не указывается, о каких конкретно областях и республиках идет речь.

В ведомстве отметили, что важную роль в снижении младенческой смертности важную роль играют перинатальные центры. «Поскольку к младенческой смертности относятся случаи смерти детей в возрасте до одного года, то роль детских поликлиник и стационаров не следует приуменьшать», — отмечается в сообщении Минздрава.

Отмечается, что на повышение показателя младенческой смертности влияет снижение рождаемости.​ «При выраженном снижении рождаемости даже при неизменном или несколько снизившемся числе умерших показатель может повыситься», — уточнили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что во всех девяти регионах, фигурирующих в документе Счетной палаты, рождаемость снизилась.