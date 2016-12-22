Минздрав ответил на данные Счетной палаты о росте младенческой смертности

Ведомство прокомментировало данные Счетной палаты об увеличении младенческой смертности в регионах с перинатальными центрами. Судить о ее росте только по этому показателю некорректно, указывают в Минздраве

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Минздрав ответил на отчет Счетной палаты, в котором говорится о росте младенческой смертности в регионах с перинатальными центрами.

Счетная палата обратила внимание на проблему младенческой смертности в своем заключении об эффективности расходования средств бюджета ФОМС в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатальных центров. Аудиторы указали, что она растет в девяти регионах, где перинатальные центры заработали в 2016–2017 годах. Речь идет о Калужской, Тамбовской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Челябинской областях, а также о Кабардино-Балкарской Республике и Хакасии. СП ориентировалась на данные января—апреля 2018 года (динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Однако во всем мире показатель младенческой смертности (1 случай на 1000 родившихся живыми) «рассчитывается по результатам года, то есть является ежегодным показателем, и только сравнение годовых показателей является корректным», говорится в ответе Минздрава на запрос РБК. В России же индикатор рассчитывается ежемесячно, чтобы при необходимости принимать меры по недопущению роста детской смертности.

Судить о повышении младенческой смертности в России лишь по росту этого показателя (1 случай на 1000 родившихся живыми) некорректно, добавил Минздрав. «Так, например, абсолютное число умерших детей в некоторых из них (перечисленных регионов. — РБК) уменьшилось, а показатель вырос за счет снижения числа родившихся детей. Следует отметить, что в четырех из девяти указанных в обращении регионах показатель младенческой смертности, несмотря на небольшой рост, остается значительно ниже среднероссийского», — отметило министерство.

«Кроме того, небольшие колебани​я показателя младенческой смертности в ту или иную сторону возможны. В целом в Российской Федерации отмечается стойкая тенденция к снижению уровня младенческой смертности, а в ряде регионов показатели сравнимы с показателями развитых стран мира», — добавили в Минздраве.

В пятницу Росстат опубликовал данные по младенческой смертности за январь—август этого года. Число умерших детей на 1000 родившихся за этот период в Калужской области выросло на 9,5%, в Нижегородской — на 33,3%, в Самарской — на 12,2%, в Челябинской — на 24%, в Кабардино-Балкарии — на 2%, в Хакасии — на 22,2%. В остальных перечисленных в отчете СП регионах смертность младенцев снизилась: в Тамбовской области — на 4,3%, в Оренбургской — на 6,8%, в Пензенской — на 18,4%.

«Повышение уровня младенческой смертности является предметом для тщательного анализа каждого случая летального исхода и принятия всех необходимых мер по устранению выявленных недостатков», — отметили в пресс-службе Минздрава.

Ведомство также прокомментировало данные Счетной палаты о срыве сроков строительства перинатальных центров в нескольких регионах. В Карелии, Ленинградской и Псковской областях получено разрешение на ввод перинатальных центров в эксплуатацию, а «лицензии на осуществление медицинской деятельности находятся в стации оформления», объяснили в Минздраве. В Краснодарском крае проводится повторная государственная экспертиза проектной документации.