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В Уфе вылет самолета Red Wings в Сочи задержали более чем на 10 часов
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В Уфе вылет самолета Red Wings в Сочи задержали более чем на 10 часов
Общество, 13:06
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В Уфе вылет самолета Red Wings в Сочи задержали более чем на 10 часов

В аэропорту Уфы по технической причине уже более десяти часов задерживается вылет самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings рейсом Уфа — Сочи. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Согласно изначальному расписанию, вылет должен был состояться в 05:10 (мск). Всего на рейс зарегистрированы 162 пассажира, 15 из которых — дети.

«В настоящее время авиаперевозчиком решается вопрос о предоставлении для выполнения запланированного рейса в Сочи резервного воздушного судна», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что предоставление пассажирам услуг гостиничного сервиса и бесплатного трансфера до гостиницы, которые авиакомпания обязана предоставить после восьми часов ожидания, контролирует Уфимская транспортная прокуратура.

В авиакомпании Red Wings сообщили РБК, что все пассажиры рейса WZ808 были обеспечены горячим питанием и напитками. 76 пассажиров были размещены в гостинице, а остальные уехали домой до начала регистрации на рейс.

По прогнозам авиаперевозчика, вылет будет задержан не более чем на 13 часов. Так, резервное судно из московского аэропорта Домодедово должно вылететь в Уфу около 12:00 мск. Вылет из Уфы в Сочи планируется в 18:40 по местному времени (16:40 мск).

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Уфы.

Теги: Сочи , авиарейс , задержка , вылет , Red Wings
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