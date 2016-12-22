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Самолет экстренно сел в Тюмени из-за инфаркта у пассажира
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Самолет экстренно сел в Тюмени из-за инфаркта у пассажира
Общество, 08:16
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Самолет экстренно сел в Тюмени из-за инфаркта у пассажира

Самолет, летевший рейсом Омск — Москва, вынужденно сел в аэропорту Тюмени, после того как одной из пассажирок стало плохо. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как поясняет местный портал 72.ru, самолет принадлежит авиакомпании S7. Издание со ссылкой на пресс-секретаря областного департамента здравоохранения Тюменской области Александру Малыгину добавляет, что женщину госпитализировали в ОКБ-1. У нее диагностировали инфаркт.

В июле в Казани экстренно приземлился летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолет авиакомпании «Глобус» из-за ухудшения самочувствия пассажира. Мужчину госпитализировали, у него диагностировали острый инфаркт.

Теги: инфаркт , Омск
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