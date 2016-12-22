Военные рассказали о создании нового артиллерийского комплекса «Набросок»

Для ракетных войск и артиллерии разрабатывается новый артиллерийско-минометный комплекс «набросок», заявил газете «Московский комсомолец» главком Сухопутных войск Олег Салюков.

По его словам, комплексом будут оснащены батальонные звенья ракетных и артиллерийских частей. Для него прорабатываются различные варианты шасси. Кроме того, Салюков поделился, что еще один артиллерийский комплекс, «Коалиция- СВ», находится в завершающей стадии разработки. Эта система сможет работать в режиме стрельбы «шквал огня», когда несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели.Наконец, для борьбы с беспилотниками разрабатывается зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» с 57-мм автоматической пушкой.

В конце сентября стало известно, что научно-производственный концерн «Техмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») создаст новый 152-мм корректируемый высокоточный снаряд. Им предполагается заменить более дорогой, наводящийся с помощью оптики корректируемый снаряд «Краснополь». Новый боеприпас будет уточнять свою траекторию с помощью собственной системы управления. рассматривается вариант с мини-двигателями и аэродинамическими поверхностями на взрывателе.