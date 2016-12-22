ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,35 64,79 EUR Нал. 77,14 75,61 USD Бирж. 65,62 -0,18 EUR Бирж. 76,38 -0,89 USD ЦБ. 65,84 +0,08 EUR ЦБ. 77,04 -0,34 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6720,00 +212,93 IMOEX 2474,57 +1,95% RTSI 1187,88 +2,33% Brent 81,67 +0,15% DJIA 26444,49 +0,22% Nasdaq 8042,69 +0,64%
В «Техмаше» сообщили о разработке нового артиллерийского снаряда
Лента новостей
«Коммерсантъ» узнал об аресте экс-главреда «Милицейской волны» 04:23, Общество Бывший врио главы Приморья рассказал о своем дальнейшем месте работы 03:59, Политика Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 03:36, Партнерский материал У раненого кандидата в президенты Бразилии обнаружили инфекцию 03:26, Политика Минобороны зафиксировало 30 иностранных самолетов у границ России 03:02, Политика Telegraph узнала о вычислении третьего участника покушения на Скрипалей 02:43, Политика Трамп назвал показания своего кандидата в ВС «честными и захватывающими» 02:34, Общество Постпред США объяснила смех во время выступления Трампа в ООН 02:03, Общество Илон Маск назвал несправедливыми обвинения в свой адрес 01:58, Бизнес В Мексике почти 30 пассажиров пострадали из-за турбулентности 01:41, Общество Главы МИД в ООН призвали к дипломатическому решению конфликта в Сирии 01:13, Политика Структура BASF и нефтяная компания Фридмана объявили о слиянии 01:04, Бизнес Полиция Нидерландов задержала семерых подозреваемых в подготовке теракта 00:39, Политика В ресторане из «дела Скрипалей» сообщили о возобновлении работы заведения 00:21, Общество Минфин запишет в бюджет долги производителей космических ракет 00:00, Экономика Deutsche Bank признал рубль одной из самых недооцененных валют 00:00, Экономика Кандидат в ВС США от Трампа отверг обвинения в сексуальном насилии 27 сен, 23:58, Политика В США возбудили дело в отношении Илона Маска 27 сен, 23:46, Бизнес Китай и Россия призвали СБ ООН ослабить санкции против КНДР 27 сен, 23:44, Политика В Багдаде застрелили «Мисс Ирака-2015» 27 сен, 23:08, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 27 сен, 23:04, РБК и Мираторг Саудовский фонд решил создать мегафешенебельную «ближневосточную ривьеру» 27 сен, 23:03, Бизнес Порошенко приветствовал передачу построенных 40 лет назад катеров США 27 сен, 22:54, Политика В Киеве машины российских дипломатов облили нечистотами 27 сен, 22:23, Политика Федор Смолов пропустит месяц из-за травмы 27 сен, 22:04, Спорт Захарова назвала шулерством слова главы МИД Британии о встрече с Лавровым 27 сен, 22:02, Политика Нетаньяху в ООН призвал Европу поддержать санкции против Ирана 27 сен, 21:40, Политика CNN узнал о первых ударах новейшего истребителя США в Афганистане 27 сен, 21:18, Технологии и медиа
В «Техмаше» сообщили о разработке нового артиллерийского снаряда
Политика, 04:32
0
В «Техмаше» сообщили о разработке нового артиллерийского снаряда

В России будет создан новый 152-мм корректируемый высокоточный снаряд для артиллерийских комплексов, разработкой занимается научно-производственный концерн «Техмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом сообщил ТАСС замгендиректора «Техмаша» Александр Кочкин.

«Мы верстаем техническое задание и облик нового боеприпаса. Работа пока не получила названия», — сказал он. По словам Кочкина, полет нового снаряда после выстрела будет таким же, как у обычных боеприпасов, но в районе цели он сможет корректировать траекторию «за счет собственной системы управления». «Они будут дешевле управляемых снарядов типа «Краснополь», но дороже обычных снарядов», — добавил Кочкин.

Замгендиректора отметил сложность разработки подобного боеприпаса, так как «оптика при высокой скорости вращения до 30 тыс. оборотов в секунду не будет работать — размоется картинка». Кочкин подчеркнул, что для корректировки траектории снаряда будут использованы аэродинамические поверхности на взрывателе или реактивные минидвигатели.

Минобороны показало видео ударов новых противокорабельных ракет
Политика

Артиллерийский боеприпас калибра 152 мм «Сантиметр» был разработан под руководством генерального конструктора Владимира Вишневского, впервые его применили в бою в Афганистане в 1980-х годах. Для наведения снаряда на финальном этапе полета использовался лазер.

В Абхазии 26 сентября российские артиллеристы во время учений впервые применили «кочующие минометы», установленные в кузовах автомобилей «КамАЗ». В Минобороны отмечали, что такой тип вооружения позволяет артиллерийским расчетам быстро менять свою позицию.

Теги: артиллерийский снаряд , «Ростех»
Главное
Telegraph узнала о вычислении третьего участника покушения на Скрипалей Политика
Материалы по теме
Российские артиллеристы впервые применили «кочующие минометы» Политика
Украина провела артиллерийские учения у границы с Крымом Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter