В «Техмаше» сообщили о разработке нового артиллерийского снаряда

В России будет создан новый 152-мм корректируемый высокоточный снаряд для артиллерийских комплексов, разработкой занимается научно-производственный концерн «Техмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом сообщил ТАСС замгендиректора «Техмаша» Александр Кочкин.

«Мы верстаем техническое задание и облик нового боеприпаса. Работа пока не получила названия», — сказал он. По словам Кочкина, полет нового снаряда после выстрела будет таким же, как у обычных боеприпасов, но в районе цели он сможет корректировать траекторию «за счет собственной системы управления». «Они будут дешевле управляемых снарядов типа «Краснополь», но дороже обычных снарядов», — добавил Кочкин.

Замгендиректора отметил сложность разработки подобного боеприпаса, так как «оптика при высокой скорости вращения до 30 тыс. оборотов в секунду не будет работать — размоется картинка». Кочкин подчеркнул, что для корректировки траектории снаряда будут использованы аэродинамические поверхности на взрывателе или реактивные минидвигатели.

Артиллерийский боеприпас калибра 152 мм «Сантиметр» был разработан под руководством генерального конструктора Владимира Вишневского, впервые его применили в бою в Афганистане в 1980-х годах. Для наведения снаряда на финальном этапе полета использовался лазер.

В Абхазии 26 сентября российские артиллеристы во время учений впервые применили «кочующие минометы», установленные в кузовах автомобилей «КамАЗ». В Минобороны отмечали, что такой тип вооружения позволяет артиллерийским расчетам быстро менять свою позицию.