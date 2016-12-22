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Дворкович ответил на обвинения в нечестной агитации на выборах в ФИДЕ
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Дворкович ответил на обвинения в нечестной агитации на выборах в ФИДЕ
Политика, 18:51
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Дворкович ответил на обвинения в нечестной агитации на выборах в ФИДЕ
Его конкурент — вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос — ранее обвинил его в нечестной конкуренции и нарушении этического кодекса при агитации. По мнению Дворковича, обвинения против него являются «признаком слабости» Макропулоса
Аркадий Дворкович (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший вице-премьер правительства России, а ныне сопредседатель совета фонда «Сколково» Аркадий Дворкович отверг обвинения своего конкурента в борьбе за пост главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ), вице-президента организации Георгиоса Макропулоса в нечестной конкуренции. Об этом говорится в открытом письме Дворковича, которое опубликовано на официальном сайте федерации.

Бывший вице-премьер России указывает, что три дня назад получил письмо от комиссии по этике ФИДЕ, в котором он узнал о поступившей на него жалобе от Макропулоса.

«Сейчас я воздержусь от подробностей жалобы, но ее суть очень проста: по мнению Макропулоса, в течение следующих восьми лет я должен быть лишен возможности участвовать в деятельности, связанной с шахматами, как человек, прибегающий к недозволенным методам агитации и нарушениям этического кодекса», — отмечается в письме.

Дворкович подчеркнул, что никогда не использовал дипломатические отношения для давления на представителей шахматных федераций и в связи с этим отвергает все обвинения. По мнению Дворковича, поданная Макропулосом жалоба — это «признак слабости» и «последний шанс на положительный для него исход выборов». Он выразил надежду на то, что комиссия по этике шахматной федерации примет «справедливое решение».

Претендент на пост главы ФИДЕ Дворкович обвинил конкурента в коррупции
Общество

В середине июля сам Дворкович предъявлял Макропулосу обвинения в коррупции. Российский экс-вице-премьер попросил антикоррупционный комитет федерации проверить действия своего конкурента, который, по мнению Дворковича, способствовал тому, чтобы в списках судей и арбитров шахматной Олимпиады, которая пройдет в конце сентября в Батуми, нет ни одного судьи из России и США. Обе страны, подчеркнул Дворкович, являются «шахматными державами».

Аркадий Дворкович сейчас является членом попечительского совета Федерации шахмат России. До 2012 года был помощником президента России, затем вплоть до мая 2018 года в качестве зампредседателя правительства курировал вопросы ТЭК. В состав нового правительства Дворкович не вошел, однако стал сопредседателем фонда «Сколково», а 15 июня объявил о намерении участвовать в выборах президента ФИДЕ. Выборы пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми.

Аркадий Дворкович — РБК: «Если бояться санкций, не нужно ничего делать»
Политика

В июле 2018 года в интервью РБК Дворкович рассказал, что побороться за пост главы ФИДЕ он решил по собственной инициативе, эта идея не была подсказана ему кем-то из руководства страны.

«Эта идея у меня возникла давно, еще в конце прошлого года, но в силу должностных обязанностей я не имел права заниматься продвижением своей кандидатуры. Я полностью выполнил свои обязательства и ушел с государственной службы в середине мая. После этого уже стал активно заниматься шахматной темой и сообщил о своих планах руководству в конце мая — начале июня, получил поддержку, в том числе недавно и публично, президента России. Для моих прежних руководителей было сюрпризом, что я хочу этим заниматься. Кто-то из них знал, кто-то не знал о том, что я связан с шахматами, но это было абсолютным сюрпризом, тем не менее они поддержали, за что я благодарен», — сказал тогда Дворкович.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Аркадий Дворкович , ФИДЕ
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