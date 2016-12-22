Кадыров отреагировал на заявление министра США о морской блокаде России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что рассказавшему о морской блокаде России министру внутренних дел США стоит подумать о возможной реакции. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Америка возомнила, что вправе перекрывать морские проливы, международные морские транспортные пути, препятствовать торговле одних стран с другими. Может, такие дела проходят с беззащитными карликовыми государствами», — написал он.

Кадыров добавил, что американскому министру стоило бы подумать о реакции России на блокировку морских портов, вместо того чтобы «тратить время на бессодержательные речи». По его мнению, заявления американских политиков давно перестали удивлять «здравомыслящих людей».

Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что Соединенные Штаты могут заблокировать морские пути для России, чтобы не допустить ее энергопоставки в страны Ближнего Востока, и у США есть такие возможности. По мнению Зинке, меры заключаются в давлении и вытеснении энергоресурсов России с рынка.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал заявление американского министра «странным» и некомпетентным. По его мнению, странам Ближнего Востока не нужны российские нефть и газ, так как у них есть свои ресурсы. Цеков подчеркнул, что для осуществления блокады США фактически придется объявить войну России, что выходит за рамки санкций.