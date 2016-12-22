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Сенатор от Крыма назвал некомпетентным заявление о блокаде России
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Сенатор от Крыма назвал некомпетентным заявление о блокаде России
Политика, 16:55
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Сенатор от Крыма назвал некомпетентным заявление о блокаде России

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал заявление министра внутренних дел США о морской блокаде России некомпетентным. Об этом сенатор рассказал РБК.

«Заявление странное, да и возможности [блокады морских путей России] у США нет. Потому что если такая попытка будет предпринята, то фактически им придется объявлять войну России, это уже не санкции, это серьезнее», — пояснил он.

По его мнению, страны Ближнего Востока не нуждаются в российских поставках, так как у них есть свои запасы нефти и газа. Цеков отметил, что министр не возглавляет профильное ведомство, поэтому «такие разговоры недопустимы».

Ранее американский министр внутренних дел Райан Зинке заявил, что США могут организовать морскую блокаду России. Причиной он назвал стремление «не допустить ее контроля над энергопоставками в страны Ближнего Востока, как это сейчас происходит в Европе». По мнению министра, Соединенные Штаты способны следить за открытостью морских путей и при необходимости блокировать их.

Теги: блокада , США Россия
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