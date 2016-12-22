Усманов признался в любви к швейцарским франкам

Предприниматель Алишер Усманов посоветовал хранить сбережения в швейцарских франках. Об этом он рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«Франки швейцарские люблю. Очень стабильная валюта», — сказал он.

Тем, кто копит на образование в России, Усманов предложил хранить деньги в рублях. Если родители планируют отправить ребенка учиться за границу, лучше разделить сбережения на рублевые и валютные, полагает предприниматель.

На вопрос о санкциях Усманов ответил, что наличие связи между курсом валют и российской экономикой требует «осторожной дирижерской палочки». Однако, по его мнению, национальная экономика «не умрет» по причине того, что в ней «еще существует частная собственность».

В сентябре ВЦИОМ выяснил, что 65% россиян откладывают сбережения, сокращая повседневные расходы. При этом опрос показал, что уровень доверия опрошенных к банкам снизился до 44%, а треть респондентов полагают, что нужно забрать из банков свои средства. 69% россиян заявили, что не собираются брать крупные займы.

Эксперты проанализировали отчетность Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка и определили, что в августе объем валюты на счетах сократился на $7,4 млрд. Средства населения в валютных вкладах, по данным Центробанка, сократились на $1,1 млрд. В пресс-службе ВТБ РБК рассказали, что банк наблюдает тенденцию к замене валютных депозитов рублевыми корпоративными клиентами.