Усманов призвал пользователей интернета повышать свою ответственность

Совладелец USM Holdings Алишер Усманов призвал пользователей интернета повышать ответственность за свои поступки. Об этом он рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

По его мнению, регулирование интернета является важной задачей, но властям нужно подходить к ней умеренно, чтобы не обострять «пропасть между обществом и властью». С другой стороны, пользователям интернета нужно повышать ответственность за свое поведение, полагает Усманов.

Он считает, что интернет и искусственный интеллект могут в корне поменять существование людей на Земле. «Если интернет не заменит душу человека, то тогда человечество будет существовать», — сказал он.

Когда ведущая назвала Усманова «королем интернета», то он не согласился, назвав себя «торговцем» и «болельщиком» Сети. По его мнению, настоящими «королями» являются Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Дмитрий Гришин и Павел Дуров, а также ныне покойный Стив Джобс.

«Я не король интернета. Король интернета — это человек, который создал интернет или же компанию в этом виде, сегодняшнего мира. А я — купец! Интернета», — сказал Усманов.​