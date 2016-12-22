Тайфун «Трами» принесет ливневые дожди на Южные Курилы

Тайфун «Трами», идущий со стороны Японии, заденет Дальний Восток России. Так, на тихоокеанском побережье Южных Курил ожидаются ливневые дожди, сообщила «РИА Новости» дежурный синоптик Сахалинского подразделения Росгидромета.

«Его [тайфуна «Трами»] влияние уже сейчас ощущается на Курилах, там уже начались дожди. Но самые интенсивные осадки ожидаются в понедельник днем», — отметила она.

По словам синоптика, за 12 часов может выпасть до 50 мм осадков, а порывы ветра будут достигать 30-35 м/с. Она уточнила, что поскольку тайфун движется с большой скоростью, ближе к вечеру 1 октября тропический циклон окажется в районе Северных Курил, вследствие чего дожди и ветер на Южных Курилах утихнут.

На сайте ГУ МЧС по Сахалинской области разместили предупреждение о надвигающемся циклоне с рекомендациями для местных жителей. В частности, экстренные службы советуют не покидать без надобности населенных пунктов, не отправляться на рыбалку и охоту, отложить туристические походы.

Ранее стало известно, что в японских префектурах Окинва и Кагосима в результате сильных порывов ветра, которые принес тайфун «Трами», пострадали 48 человек. Были эвакуированы 28 муниципалитетов. Из-за стихии были обесточены 200 тыс. домой, а также японские авиакомпании отменили более 530 рейсов.

