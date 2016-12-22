В Японии 120 тыс. домов остались без света из-за тайфуна «Трами»

В японской префектуре Окинава 120 тыс. домов остались без электроэнергии из-за тайфуна «Трами». Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, без света остались 12,380 тыс. муниципалитетов в 33 городах. NHK также сообщает, что тайфун направляется на север страны со скоростью 15 км/ч. Ожидается, что максимальная скорость ветра достигнет 65 м/с.

Накануне из-за приближения тайфуна «Трами» в Японии отменили почти 200 авиарейсов. Стихийному бедствию присвоили номер 24. По прогнозам, 30 сентября тайфун обрушится на город Амами в префектуре Кагосима, который располагается на западе страны. При этом скорость ветра в центре тайфуна составляет 45 м/с.

4 сентября на Японию обрушился тайфун «Джеби», который стал самым мощным с 1993 года. В результате стихийного бедствия погибли 11 человек и 400 пострадали.

