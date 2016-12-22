В Японии число пострадавших в результате тайфуна возросло до 48 человек

В Японии в префектурах Окинва и Кагосима в результате тайфуна «Трами» пострадали 48 человек. Об этом сообщает телеканал NHK. Как передает Kiodo со ссылкой на местные власти, в Окинаве пострадали, по меньшей мере 18 человек. Ранее сообщалось о 22 пострадавших.
Как отмечается в сообщении, некоторые пострадавшие получили ранения из-за того, что разбивались стекла в доме. В Кагосиме мужчина пострадал, когда ветер опрокинул грузовик.
По данным телеканала, была объявлена эвакуация в районах префектуры Окинава, включая города Наха, Урасоу, Окинава, Нишихара, Кадена, часть деревни Хигаси, деревню Ариокуни и деревню Томоэки. Также эвакуировали 28 муниципалитетов. Из-за стихии были обесточены 200 тыс. домой. Из-за тайфуна японские авиакомпании отменили 530 рейсов.
Как сообщало Японское метеорологическое управление, скорость ветра в некоторых районах Окинавы превышала 180 км/ч. Как прогнозируют синоптики, в ближайшие сутки на островах Амами может выпасть до 400 мм осадков, а на Окианаве — до 200 мм. Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 30 сентября, тайфун приблизится к западной части Японии, а потом направится на восток и север.