Трамп после Генассамблеи ООН заявил о возвращении уважения мира к США

Президент США Дональд Трампа заявил, что после Генеральной Ассамблеи ООН мир снова стал уважать Соединенные Штаты. Об этом он сказал, выступая перед своими сторонникам в Западной Вирджинии. Трансляцию этого события вел телеканал Fox News.
«Америка выигрывает снова, и Америку снова уважают. Я только что из ООН. Поверьте мне, они уважают нас сейчас снова. Они все уважают нас», — заявил американский лидер.
Американский лидер выступил на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, 25 сентября. В своем выступлении он призвал международное сообщество изолировать Иран и пообещал ввести санкции против этой страны. Свое выступление он начал с перечисления успехов своей администрации, что вызвало смех в зале. «Моя администрация добилась больше, чем любая другая администрация нашей страны», — сказал американский лидер, после чего присутствующие в зале засмеялись.
В том числе, Трамп сказал, что Вашингтон работает с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива для формирования регионального стратегического альянса. По мнению американского лидера, из Сирии и Ирака удалось изгнать боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которых он назвал «кровавыми убийцами». Россию американской лидер упомянул единожды, когда призвал Германию поменять курс, чтобы стать независимой от России.
Позднее, объясняя смех в зале, Трамп сказал, что присутствующие смеялись не над ним, а вместе с ним. «Люди хорошо провели время со мной. Мы делали это вместе», — заметил американский лидер.