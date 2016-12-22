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Трамп объяснил смех в зале во время его выступления на Генассамблее ООН
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Трамп объяснил смех в зале во время его выступления на Генассамблее ООН
Политика, 03:39
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Трамп объяснил смех в зале во время его выступления на Генассамблее ООН
Американский лидер прокомментировал реакцию публики в зале Генассамблеи ООН на его речь, где он перечислял заслуги своей администрации. Дональд Трамп уверен, что собравшиеся смеялись не над ним
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп не согласился с сообщениями о том, что мировые лидеры смеялись над ним в первые минуты его выступление на Генеральной ассамблее ООН. По мнению американского лидера, собравшиеся смеялись не над ним, а вместе с ним. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Они смеялись не надо мной. Они смеялись вместе со мной», — приводит слова Трампа Associated Press. Комментарий американского лидера последовал на следующий день после его выступления с трибуны ООН.

Слова Трампа об успехах встретили смехом на Генассамблее ООН
Политика

«Нам было весело. Лживые СМИ [Fake News] сообщают, что люди смеялись над президентом Трампом. Они смеялись не надо мной. Люди хорошо провели время со мной. Мы делали это вместе. Мы хорошо провели время. Они уважают то, что я сделал», — сказал американский президент.

В ходе своего выступления на Генассамблее ООН, которое состоялось в минувший вторник, Трамп начал свою речь с перечисления заслуг своей администрации. В частности, он заявил ​его администрация менее чем за два года добилась большего, чем любой его предшественник.

Видео: RT

С первых же фраз собравшиеся в зале, среди которых были и мировые лидеры, начала смеяться. Трамп, услышав такую реакцию, сделал паузу, после чего улыбнулся и произнес: «Не ожидал такой реакции, ну что ж».

После этого Трамп продолжил рассказ о достижениях своей администрации. В частности, как подчеркнул американский президент, экономика США «развивается бурными темпами, как никогда прежде», а военная отрасль страны «будет самой мощной за всю свою историю». Штаты, по его словам, стали «сильнее, безопаснее и богаче, чем два года назад».

Авторы: Мария Бондаренко, Михаил Юшков.
Теги: Дональд Трамп , Генассамблея ООН
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