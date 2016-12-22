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Вена сообщила о «впечатленных» визитом Путина на свадьбу делегатах ООН
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Вена сообщила о «впечатленных» визитом Путина на свадьбу делегатах ООН
Общество, 00:07
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Вена сообщила о «впечатленных» визитом Путина на свадьбу делегатах ООН

Представители делегаций на Генеральной Ассамблее ООН, которая завершилась в четверг, 27 сентября, были впечатлены визитом президента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Карин Кнайсль. Об этом заявил представитель австрийского МИДа Томаса Шнёлля, цитирует агентство APA издание Vienna Online.

«Были поздравления со свадьбой, и собеседники говорили, что впечатлены участием главы российского государства», — рассказал он. По его словам, тема посещения Путина свадьбы широко не обсуждалась с делегатами. Шнёлль подчеркнул, что в ходе обмена мнениями с госсекретарем США Майком Помпео эта тема даже не поднималась.

Визит Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии. Фоторепортаж Еще 9 фото
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Свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера состоялась 18 августа. Российский лидер посетил торжество по дороге в Германию, где он должен был встретиться с канцлером Ангелой Меркель. На свадьбе Путин потанцевал с невестой и сказал тост на немецком. Он также подарил супругам тульский самовар, старинную масловыжималку и картину. Также на свадьбу выступил Кубанский казачий хор. Кроме того, в ходе мероприятия президент России побеседовал с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Всего российский лидер провел на свадьбу час.

Кнайсль позднее рассказала, что российского лидера пригласила «спонтанно». По ее словам, она хотела представить ему своего будущего мужа. Она не ожидала, что Путин примет ее приглашение, заметила министр иностранных дел Австрии. Сам президент России сказал, что визит на свадьбу носил частный характер, а муж главы австрийского МИДа Майлингер ему «не чужой», потому что в прошлом он занимался дзюдо. «Это всегда объединяет», — заметил российский лидер.

Теги: Австрия , Владимир Путин , свадьба
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