В NASA сообщили о приближении к Земле астероида размером с Биг-Бен

Американское космическое агентство NASA предупредило о приближении со скоростью 60,4 км/ч к Земле астероида SP1. Размер астероида составляет от 70 до 160 метров, что сопоставимо с размером лондонского Биг-Бена и колеса обозрения London Eye, сообщает Daily Express.
По данным Центра исследования околоземных объектов (ОСЗ) NASA, астероид максимально приблизится к Земле 3 октября. Ученые уточняют, что он пройдет мимо планеты на расстоянии 0,03926 астрономических единиц, или 5,87 млн км, что в 16 раз больше расстояния от Земли до Луны.
Ученые уверяют, что далее астероид проследует к Венере, где окажется 3 ноября. К Земле астероид SP1 вернется лишь 2 октября 2051 года.
В сентябре прошлого года крупнейший астероид 3122 Florence пролетел на расстоянии 7 млн км от Земли. Диаметр Florence составлял 4,4 км.