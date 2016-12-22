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В NASA сообщили о приближении к Земле астероида размером с Биг-Бен
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В NASA сообщили о приближении к Земле астероида размером с Биг-Бен
Технологии и медиа, 22:30
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В NASA сообщили о приближении к Земле астероида размером с Биг-Бен

Американское космическое агентство NASA предупредило о приближении со скоростью 60,4 км/ч к Земле астероида SP1. Размер астероида составляет от 70 до 160 метров, что сопоставимо с размером лондонского Биг-Бена и колеса обозрения London Eye, сообщает Daily Express.

По данным Центра исследования околоземных объектов (ОСЗ) NASA, астероид максимально приблизится к Земле 3 октября. Ученые уточняют, что он пройдет мимо планеты на расстоянии 0,03926 астрономических единиц, или 5,87 млн км, что в 16 раз больше расстояния от Земли до Луны.

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Ученые уверяют, что далее астероид проследует к Венере, где окажется 3 ноября. К Земле астероид SP1 вернется лишь 2 октября 2051 года.

В сентябре прошлого года крупнейший астероид 3122 Florence пролетел на расстоянии 7 млн км от Земли. Диаметр Florence составлял 4,4 км.
 

Теги: NASA , астероид , Биг-Бен , приближение
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