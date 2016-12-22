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Александрийский патриарх поддержал украинскую каноническую церковь
Политика, 20:57
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Александрийский патриарх поддержал украинскую каноническую церковь

Предстоятель второй по статусу православной церкви, патриарх Александрийский Феодор II, выразил солидарность с Украинской православной церковью (УПЦ) Московского патриархата и пообещал ей поддержку на международной арене. Об этом сообщается на сайте Одесской епархии УПЦ.

«Я приехал, чтобы все увидели, что сам п​атриарх Александрийский находится вместе с вами в эти сложные времена. Как вы знаете, церковная жизнь не всегда бывает мирной: есть смуты и расколы. Но вы оставайтесь в канонической церкви», — заявил Феодор II.

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Патриарх также преподнес в качестве подарка Одесскому митрополиту икону, чтобы поддержать святое православие против церковного раскола.

Он добавил, что как и на Востоке, откуда прибыл он, так и на Украине проливается человеческая кровь, и это кровопролитие «надо остановить».

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Ранее, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко объявил, что процесс предоставления стране автокефалии находится на «финишной прямой». Синод РПЦ, в свою очередь, несколькими днями ранее заявил о решении отказаться от поминовения патриархом Кириллом константинопольского патриарха.
 

Теги: Патриарх , Александрия , поддержка , УПЦ МП
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