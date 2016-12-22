На западе Турции приготовились к приближающемуся урагану

Турция приготовилась к приближающемуся урагану «Зорба», который принес ливневые дожди на греческий полуостров Пелопоннес, а затем изменил курс на турецкое западное побережье. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

По данным издания, к 30 сентября мощный шторм обрушится на греческие и турецкие острова в Эгейском море, а также на города западного побережья Турции.

Так, Главное метеорологическое управление Турции уже объявило штормовые предупреждения в западных провинциях страны — Измире, Айдыне и Мугле, и в северо-западных провинциях — Балыкесире, Чанаккале и Эдирне. Синоптики отметили, что в этих районах порывы ветра могут достигать ​100 км/ч.

«Мы приняли все необходимые меры для координации всех соответствующих учреждений, таких как полиция, жандармерия, береговая охрана и пожарная служба», — сказал районный губернатор Дидима в эгейской провинции Турции Айдын​ Мехмет Тюркез.

По прогнозам синоптиков, ураган должен завершиться 1 октября.