Порошенко решил продать подконтрольный ему судостроительный завод

Президент Украины Петр Порошенко принял решение продать подконтрольный ему судостроительный завод «Кузница на Рыбальском». Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

По его словам, фонд, который управляет активами Порошенко, уже договорился о продаже завода украинскому покупателю. При этом Цеголко не уточнил потенциального покупателя предприятия.

«В случае если антимонопольный комитет предоставит согласие и будут решены все формальности, соглашение подпишут и реализуют», — добавил он.

Также Цеголко напомнил, что в 2016 году Порошенко передал компанию Roshen, свой крупнейший актив, в доверительную собственность компании Rothschild, а в апреле прошлого года закрыл кондитерскую фабрику в Липецке. «Никаких аграрных или крахмальных бизнесов в России, о которых безосновательно и ложно утверждают оппоненты, у Петра Порошенко нет», — заключил пресс-секретарь.

В марте 2017 года завод «Ленинская кузница» в рамках закона о декоммунизации был переименован в ПАТ «Завод «Кузня на Рыбальском». Это предприятие специализируется на выпуске различных кораблей и судов.