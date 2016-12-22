ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,44 66,13 EUR Нал. 78,89 77,44 USD Бирж. 66,83 -0,54 EUR Бирж. 78,00 -0,58 USD ЦБ. 67,01 -0,74 EUR ЦБ. 78,36 -0,81 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6402,90 +58,80 IMOEX 2404,42 +0,08% RTSI 1134,10 +0,99% Brent 79,22 +0,53% DJIA 26405,76 +0,61% Nasdaq 7950,04 -0,08%
Правительство резко увеличит расходы на мотивацию госслужащих
Лента новостей
Финляндия решила построить забор на границе с Россией для защиты от АЧС 06:58, Общество МВД сообщило результаты проверки концертной деятельности Лаймы Вайкуле 06:28, Общество Японская биржа криптовалют потеряла $60 млн из-за кражи 06:05, Финансы Американские эксперты рассказали о пропаганде ИГ в Telegram 06:00, Политика Вторая за день стрельба произошла в Пенсильвании 05:59, Общество В России рассказали о планах создать многоразовую ракету-носитель 05:31, Технологии и медиа Telegraph рассказал о возможных преемниках Мэй на посту премьера Британии 04:56, Политика СК начал проверки по факту нарушений на выборах главы Приморского края 04:37, Политика Четыре человека пострадали при стрельбе в здании суда в США 03:58, Общество Восемь человек погибли и 10 пострадали при наезде самосвала в Колумбии 03:35, Общество В Евросоюзе заподозрили Amazon в недобросовестной конкуренции 03:16, Бизнес ОБСЕ назвала Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире 02:58, Политика ЦБ снизил сумму докапитализации АТБ на 1 млрд руб. 02:34, Финансы Израильская спутниковая компания показала фото последствий удара по Сирии 01:55, Политика Глава ВВС Израиля прилетит в Москву с докладом о гибели российского Ил-20 01:47, Политика Автомобиль въехал в толпу рядом с ватиканским собором Святого Петра 01:09, Общество Противнику владимирского губернатора Орловой предложили пост вице-спикера 00:25, Политика Появилось видео с места крушения МиГ-31 в Нижегородской области 00:06, Общество ЦСКА вырвал ничью на 95-й минуте матча Лиги чемпионов 00:05, Спорт РБК 500: новички рейтинга 00:00, Бизнес Как мы считали: методология рейтинга РБК 500 в 2018 году 00:00, Бизнес 10 главных фактов о рейтинге РБК 500 00:00, Бизнес Лидеры рейтинга РБК 500 — 2018 00:00, Фотогалерея  Эксперты из США нашли в соцсетях новую российскую информационную кампанию 00:00, Политика РБК представил новый рейтинг 500 крупнейших российских компаний 00:00, Бизнес Деньги в Москве и у государства: о чем говорит новый рейтинг РБК 500 00:00, Экономика Одобрен график переноса выходных и праздников в 2019 году 19 сен, 23:59, Общество Sky узнал о риске серьезных сбоев в европейских аэропортах из-за Brexit 19 сен, 23:55, Общество
Правительство резко увеличит расходы на мотивацию госслужащих
Экономика, 07:00
0
Правительство резко увеличит расходы на мотивацию госслужащих
Расходы на материальную мотивацию чиновников в 2019–2021 годах могут превысить 630 млрд руб., следует из проекта федерального бюджета. С 2020 года планируется увеличение постоянной части денежного содержания госслужащих
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Правительство в 2019–2020 годах резко увеличит бюджетные ассигнования на «материальную мотивацию» чиновников, следует из проекта федерального бюджета, с которым ознакомился РБК. Документом предлагается зарезервировать на эти цели 138,6 млрд руб. в 2019 году и 208,9 млрд руб. в 2020 году. Это, соответственно, на 39 млрд и 109 млрд руб. больше, чем предусмотрено действующим законом о бюджете. В 2021 году на материальную мотивацию госслужащих предложено выделить еще больше — 284,4 млрд руб.

Проект бюджета будет рассматриваться 20 сентября на заседании правительства.

В том числе предлагается зарезервировать 375 млн руб. в 2019 году на стимулирование федеральных госслужащих, участвующих в реализации национальных и федеральных проектов. Национальные проекты (их 12) организованы в рамках майского указа президента о стратегических задачах до 2024 года, в их составе планируется утвердить 67 федеральных проектов.

Те 493 млрд руб., которые закладываются на 2020 и 2021 годы, предполагается использовать на «поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания (постоянной части зарплаты. — РБК), материальное стимулирование, а также пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих», следует из проекта бюджета.

Борьба за престиж госслужбы 

Резерв на выплаты чиновникам в 2019–2021 годах — следствие подписанного в августе 2016 года указа президента Владимира Путина «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2016–2018 годы». Этим указом Путин поручил правительству добиться повышения престижа гражданской службы. «До 2019 года необходимо завершить мероприятия по совершенствованию системы материального стимулирования государственных гражданских служащих, а также структуры их денежного содержания», — ставилась цель в документе.

Согласно «дорожной карте» правительства по реализации президентского указа о госслужбе, Минтруд совместно с Минфином и Минэкономразвития в четвертом квартале 2018 года должен подготовить изменения в законодательство, предусматривающие совершенствование системы материального стимулирования чиновников, увеличения гарантированной части их денежного содержания, а также повышения в оплате труда доли, обусловленной эффективностью их работы.

РБК направил запрос в Минтруд с просьбой уточнить, какие меры по совершенствованию системы материального стимулирования чиновников предлагает министерство. Пресс-служба Минтруда сообщила только, что ведомство «прорабатывает вопрос».

Из чего складывается оплата труда госслужащих

Согласно закону «О государственной гражданской службе РФ», денежное содержание гражданского служащего состоит из суммы должностных окладов, включающих должностные оклады и оклады за классный чин, и ежемесячных и иных дополнительных выплат. Дополнительными выплатами могут быть меры как материального поощрения, так и материального стимулирования. К последним относятся премии по результатам профессиональной служебной деятельности; премии по результатам деятельности отдельного структурного подразделения федерального органа; премии по результатам деятельности органа; продвижение по службе с учетом достигнутых результатов деятельности; предоставление льгот и социальных гарантий с учетом результатов деятельности.

Идея увеличения в оплате труда госслужащих доли, связанной с реальной эффективностью их работы, существует давно, но на практике внедряется с трудом, сообщил РБК заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. «Все, что касается внедрения каких-либо форм повышения эффективности работы государственных служащих, наталкивается на сопротивление или на негативные результаты», — указал он. Впрочем, по его словам, сейчас гораздо легче сформировать KPI для чиновников в силу того, что национальные цели и стратегические задачи развития страны до 2024 года сформулированы достаточно четко и они могут быть доведены до конкретного госслужащего. «То есть могут быть определены KPI ведомств, от ведомств к подразделениям, от подразделений к сотрудникам», — пояснил он.

По данным Росстата, средняя зарплата госслужащих в федеральных органах в 2017 году составила 118,8 тыс. руб. в месяц, но это данные только по центральным аппаратам министерств и ведомств (то есть без учета территориальных органов). Кроме того, в министерствах и ведомствах есть серьезные различия в зарплатах руководящего состава и рядовых сотрудников, говорит Климанов. По его словам, «перелом» в уровне зарплат наступает на уровне замдиректоров департаментов и начальников отделов, тогда как госслужащих среднего и младшего звена нельзя назвать высокооплачиваемыми сотрудниками.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: зарплаты чиновников
Главное
ЦБ обяжет банки подсчитать ущерб от краж, кибератак и харассмента Финансы
Материалы по теме
Кремлевские гастроли: зачем чиновники поехали в регионы со вторым туром Политика
Путин впервые за четыре года повысил зарплаты госслужащим Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter