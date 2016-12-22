Правительство увеличит финансирование кремлевских лагерей на 103 млн руб.

Правительство предложило увеличить расходы на прокремлевские молодежные форумы «Таврида» и «Территория смыслов» на 102,7 млн руб. Эти площадки — инструмент подготовки молодых кадров для партий и органов власти

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Увеличение расходов на прокремлевские молодежные лагеря прописано в разделе «Образование» пояснительной записки (имеется у РБК) к проекту федерального бюджета на 2019–2021 годы. Проект предусматривает дополнительные ассигнования в 102,7 млн руб. ежегодно на проведение по одной дополнительной смене на молодежном форуме «Территория смыслов» и на всероссийской молодежном форуме «Таврида». По сравнению с суммой, потраченной на организацию форумов в 2018 году, предполагаемый рост составит около 20%.

РБК рассчитало суммы трат на проведение форумов с 2015 по 2020 год исходя из проекта бюджета и контрактов, заключенных Росмолодежью и Роскультцентром. В 2015 году на форумы в совокупности потратили 531,2 млн руб. В 2020 году эта сумма вместе с новыми ассигнованиями от правительства может вырасти до 618,9 млн руб.

В этом году конкурс среди подавших заявки на «Тавриду» составил 12 человек на место, что сопоставимо с конкурсным отбором в престижные вузы, прокомментировал РБК руководитель Росмолодежи Александр Бугаев. Увеличение количества смен на форумах — это «ответ на запрос самих молодых людей и дополнительная возможность для их самореализации», отметил он. Бугаев напомнил, что 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера) и на многих молодежных форумах прошли тематические смены для добровольцев, в том числе с ними работают на «Территории смыслов на Клязьме» и «Тавриде».

По словам Бугаева, правительство предложение Росмолодежи поддержало, что и отражено в пояснительной записке к бюджету, а все дополнительные средства, если они будут выделены, «будут потрачены в строгом соответствии с требованиями законодательства и по целевому назначению».

Молодежные форумы «Территория смыслов» и «Таврида» появились в 2015 году​. Их организатором выступает Росмолодежь. Площадки регулярно посещают высокопоставленные политики вплоть до президента Владимира Путина. «Территорию» и «Тавриду» ранее курировал первый замруководителя администрации президента Вячеслав Володин. После ухода Володина в кресло спикера Думы в 2016 году за это направление отвечает Сергей Кириенко.

«Территория смыслов» проходит на Клязьме во Владимирской области, где раньше проходил лагерь «Селигер» — площадка для прокремлевского движения «Наши», инициированного предшественником Володина в Кремле Владиславом Сурковым. На «Клязьме» каждый год собирают молодых ученых и преподавателей, политических лидеров, журналистов, руководителей социальных НКО и общественных проектов.

«Таврида» же проходит на Бакальской косе, в Раздольненском районе Крыма. Она специализируется на вовлечении молодежи в волонтерскую деятельность. В 2018 году смены «Тавриды» были посвящены молодым деятелям анимации и киноиндустрии, литературы и театрального искусства, джаза и рок-н-ролла, добровольцам.

Подобные лагеря нужны для подготовки кадров для политических партий, органов федеральной и региональной власти, прокомментировал РБК замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. «Пропускная способность системы не позволяет замахиваться на формирование лояльной молодежи. Скорее, речь идет о формировании лояльной группы политически активной молодежи. Не стоит смотреть на это узко, как на инструмент только молодежной политики. Скорее, эти форма​ты давно стали частью кадровой политики власти», — отметил он. Формат молодежных лагерей комфортен организаторам и участникам​ и отработан, поэтому «можно менять названия лагерей, но суть не изменится», заключил Игнатов.