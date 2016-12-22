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Число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии возросло до 48
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Число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии возросло до 48
Общество, 09:05
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Число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии возросло до 48

Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси возросло до 48 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя агентства Индонезии по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Отмечается, что много тел было обнаружено на береговой линии города Палу, где готовился пляжный фестиваль. По словам Нугрохо, число погибших может возрасти.

Он добавил, что пострадали более 350 человек. Землетрясение и цунами привели к обрушению тысяч домов, а также больниц, торговых центов и отелей. 

Видео: davidlipson / Twitter

Как отмечает Reuters, метеорологическое и геофизическое агентство BMKG выпустило предупреждение о цунами после землетрясения, однако сняло его спустя полчаса. Оно подверглось широкой критике за то, что не сообщило о надвигающемся на Палу цунами.

Ранее сообщалось о 30 погибших. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября, за ним последовало цунами.

Теги: Индонезия , стихия , землетрясение , цунами
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