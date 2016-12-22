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Частный вертолет совершил жесткую посадку в Рязанской области
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Частный вертолет совершил жесткую посадку в Рязанской области
Общество, 20:14
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Частный вертолет совершил жесткую посадку в Рязанской области

Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Спасском районе под Рязанью, пилот ранен и госпитализирован, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

«На момент приземления на борту находился один человек, пилот, в настоящее время он госпитализирован», — сказали в пресс-службе.

В областном ГУ МЧС уточнили, что на место происшествия выезжало пять автомобилей, в том числе оперативная группа гарнизона пожарной охраны.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы отмечает, что на земле разрушений нет.

4 августа в Красноярском крае разбился принадлежавший авиакомпании Utair вертолет Ми-8. В результате погибли три члена экипажа и 15 пассажиров, которые были сотрудниками «дочки» «Роснефти» и ее подрядных организаций. Вертолет упал после того, как задел лопастями груз другого вертолета, который сбросил груз и избежал крушения. Главное следственное управления СК ​возбудило уголовное дело.

Теги: Вертолет , Рязанская область , ЧП
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