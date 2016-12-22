При жесткой посадке вертолета в Магаданской области пострадали трое

В районе села Ямск Ольского района Магаданской области вертолет Ми-8, на борту которого находились три человека, совершил жесткую посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.

«Вертолет совершил жесткую посадку в 11.45 местного времени (03.45 мск). Все живы», — говорится в сообщении.

В службе отметили, что серьезных травм у находившихся на борту диагностировано не было. В настоящее время члены экипажа находятся в селе Ямск. Решается вопрос о вывозе пострадавших в Магадан.

Информация о причинах аварии пока не поступала. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.