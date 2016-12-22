В США при крушении легкомоторного самолета погибли четыре человека

Четыре человека погибли и один получил серьезные ранения в результате падения легкомоторного самолета в аэропорту города Свайнсборо, штат Джорджия. Об этом сообщает Fox News.
Всего в самолете находились пять человек, воздушное судно должно было доставить пассажиров для прыжков с парашютом возле города Стейтсборо в штате Джорджия. Выжившего в авиакатастрофе госпитализировали в критическом состоянии. Причины крушения устанавливаются.
Накануне в штате Массачусетс разбился легкомоторный самолет, пострадали два человека, которые приходятся друг другу братьями. Воздушное судно рухнуло в пруд возле аэропорта Кранленд в городе Хансон. По словам родственников пострадавших, они вылетели для того, чтобы развеять прах отца, скончавшегося две недели назад от онкологического заболевания.