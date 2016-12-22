Помпео решил закрыть консульство США в иракском городе Басра

США закрывают консульство в иракском городе Басра, в котором проходили беспорядки из-за нехватки питьевой воды. Соответствующее решение принял госсекретарь Майк Помпео, сообщается на сайте американского Госдепартамента.

«Мы по-прежнему твердо привержены поддержке иракцев в южных провинциях и по всей стране», — говорится в сообщении.

При этом посольство в Багдаде продолжит работать и будет предоставлять консульские услуги для тех, кто живет в Басре или около него.

ABC News сообщает, что Помпео объяснил закрытие консульства «растущими угрозами» для персонала и объектов в Ираке. Он отметил, что закрытие консульства будет временным.

Акции протеста начались в июле после поставок Тегераном некачественной воды, массовых отравлений и перебоев с электроснабжением. Митингующие атаковали офисы государственного телеканала Iraquta TV и поджигали штаб-квартиры правящей в Ираке партии «Дава». В начале сентября возле консульства Ирана в Басре в ходе акции митингующие подожгли здание дипмиссии.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что «опасные нападения» происходили также против консульства США в Басре и посольства в Багдаде. Она заявила, что Иран не сделал ничего, чтобы остановить нападения. Сандерс подчеркнула, что Вашингтон привлечет Иран к ответственности, если пострадают американские дипломаты или будет нанесен ущерб американским правительственным объектам. По мнению представителя Белого дома, Тегеран финансирует и обучает «ставленников» в Ираке, а также поставляет им оружие.