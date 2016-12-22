США пригрозили Ирану «решительным ответом» за атаки на дипломатов в Ираке

Вашингтон считает, что ответственность за ситуацию в иракской Басре, которая охвачена беспорядками, несет Иран. Он, по мнению Белого дома, финансирует, обучает и помогает оружием своим «ставленникам» в Ираке

Демонстранты в иракской Басре (Фото: Nabil al-Jurani / AP)

Вашингтон предупредил, что если в Ираке пострадают американские дипломаты, ответит за это Тегеран. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«За последние несколько дней мы видели опасные нападения в Ираке, в том числе против консульства Соединенных Штатов в Басре и в отношении американского посольства в Багдаде», — сказала Сандерс. «Иран не предпринял никаких действий, чтобы остановить эти нападения со стороны своих ставленников в Ираке, которых он поддержал финансированием, обучением и оружием», — продолжила она.

Представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон привлечет к ответственности Тегеран за любую атаку, в результате которой пострадают американские дипломаты или будет нанесен ущерб объектам правительства США. «Америка быстро и решительно ответит, чтобы защитить жизни американцев», — предупредила Сандерс.

В последние дни беспорядки охватили иракский город Басра на фоне дефицита питьевой воды, которая поступает из Ирана, массовых отравлений и перебоев с электроснабжением. Протестующие блокировали работу стратегических объектов, совершили ряд нападений на здания региональной администрации, офисы телеканалов и штаб-квартиры политических партий. В минувшие выходные

манифестанты напали на генеральное консульство Ирана в Басре.

Российский МИД в конце прошлой недели сообщал, что ​силовые структуры Ирака контролируют обстановку в Басре. В министерстве подчеркнули, что власти Ирака предприняли дополнительные меры для урегулирования обстановки и обеспечения безопасности представительств иностранных государств в Басре.