Прокуратура Нью-Йорка потребует смертной казни для террориста

Федеральные прокуроры в Ною-Йорке будут требовать смертной казни для уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, сбившего насмерть восемь человек на Манхэттене. Об этом сообщает ABC News.

Для этого прокурорам нужно доказать, что Саипов намеренно убил восемь человек и нанес серьезные телесные повреждения другим людям. Согласно судебным документам, по обоим из этих пунктов может быть вынесен смертный приговор.

31 октября 2017 года Саипов наехал на пикапе на велодорожку, на которой находились люди. В результате погибли восемь человек, еще 12 пострадали. Впоследствии ему предъявили обвинения в терроризме и оказании материальной поддержки запрещенной в России организации «Исламское государство», которая взяла на себя ответственность за теракт.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обвиняемый заслуживает смертной казни. Жюри присяжных предъявило новые обвинения Саипову по 22 пунктам, по двум из которых грозит смертная казнь.